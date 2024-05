Ehrenamtliche Dorfautos Jetzt auch in Pfalzdorf – so funktionieren die kostenlosen Taxis in Goch

Aus diesem Grund werde man das bereits in Hassum, Hommersum, Kessel und Asperden etablierte Modell des Dorfautos nun auch in Pfalzdorf realisieren. Wie aber nutzen die Bürger das Angebot? Potenzielle Fahrgäste können sich ab sofort bei dem Koordinator der Interessengemeinschaft, Arndt Janssen, unter der Telefonnummer 02823 9310303 melden und entsprechende Fahrten buchen. Startschuss ist am Montag, 13. Mai. „Ab diesem Tag kann das Fahrzeug in Anspruch genommen werden. Die Fahrten sind kostenlos und bewegen sich im Gocher Umkreis“, erklären die Macher.