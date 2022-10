Konzert : Streichquartett beim Kaffeekonzert in Goch

Streichquartett beim Kaffeekonzert in Goch

Goch Nach längerer Pause gibt es wieder ein Kaffeekonzert im Gocher Rathaus. Diesmal mit einem Streicher-Quartett. Spenden gern gesehen.

(nik) Die Kulturbühne Goch präsentiert am Sonntag, 6. November, ab 15.30 Uhr das erste Kaffeekonzert der neuen Saison mit jungen Musikstudenten aus der ganzen Welt, dieses Mal wieder wie gewohnt im Foyer des Gocher Rathauses. Zu Gast ist das Doré Streichquartett, ein aufstrebendes Quartett mit jungen Musikern aus Italien und Spanien . Auf dem Programm stehen Werke von J. Haydn, F. Mendelssohn, J. Brahms und A. Casella.

Der Eintritt zum Konzert ist frei. Spenden für die Künstler sind erwünscht. Der Eingang zum Konzert ist wegen der Baumaßnahme am Fünf-Ringe-Haus über den Seiteneingang bei der evangelischen Kirche erreichbar. In der Konzertpause bietet der Verein Ökumenische Eine-Welt-Gruppe Goch Kaffee und Gebäck aus fairem Handel an.