Goch : Farben und Formen im „Haus am See“

Goch Im neuen Veranstaltungsort in Kessel – ehemals „ter Kelling“ - ist am nächsten Wochenende eine Ausstellung der Gocher Künstler Ingrid Karsten (Malerei) und Paul Goossens (Ästhetische Formen) zu sehen.

Das „Haus am See“ (vormals „ter Kelling“) liegt in Goch- Kessel mitten in der Natur. Durch die Um- und Neugestaltung der Außenanlage hat man von den Innenräumen her einen freien Blick auf den See, der Teil des Freizeitbades GochNess ist. Die Kunstaustellung mit etwa 80 Gemälden von Ingrid Karsten und zwölf Holz-Skulpturen von Paul Goossens nutzt die gesamten Räumlichkeiten, die etwa 900 Quadratmeter umfassen. Ingrid Karsten malt seit fast 30 Jahren, nachdem sie während der Teilnahme an einem Workshop bei Minoe Gedina in Kevelaer nach nur 30 Minuten wusste: „Das ist, was ich immer gesucht habe und was ich in Zukunft machen möchte.“ Ihre Themen sind abstrakte „Landschaften“ in großem Format. Viele übereinanderliegende Farbschichten, gespachtelt, wieder ausgewaschen, neu aufgetragen, lassen Spannungsfelder entstehen. Materialen wie Marmormehl, Moorlauge, Pigmente oder Schellack kommen zum Einsatz. Das Marmormehl bricht nach dem Trocknen auf, sieht dann aus wie natürlich gewachsene Baumrinde. „Ich weiß vorher nie wie ein Bild am Ende sein wird, ich lasse meinen Gefühlen und meiner Fantasie freien Lauf“, erzählt die Künstlerin. Schwierig sei nur das „Aufhören“, der letzte Strich, wenn ein Bild wirklich fertig ist – ein wichtiger Moment, immer anders, immer spannend. Neben den Kompositionen in Grau und Schwarz steht das Spiel mit den Farben als eines ihrer Grundthemen. Um den Kopf einer Frau, der ganz gegenständlich gemalt ist, werden die Haare zu einem Feuerwerk der Farben. Seit zwei Jahren neu ist das Thema Akt. Zwei menschliche Körper sind angedeutet mit wenigen Linien, auch hier sieht der Betrachter zuerst die Fülle der Farben. „Ich finde es spannend, wenn man erst nach und nach erkennt: da sind ja zwei Menschen“, sagt Karsten.In zahlreichen Ausstellungen wie zum Beispiel auf Gut Graefenthal in Goch, Uedem, Mönchengladbach, Düsseldorf, Krefeld und Bonn waren ihre Werke bereits zu sehen.