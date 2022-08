Neues Rettungsboot in Goch : „Christel“ rettet vor dem Ertrinken

goch Die Mitglieder der DLRG-Ortsgruppe Goch feierten mit vielen Gästen ihre lebensrettende neue Ausrüstung am Freizeitbad GochNess in Kessel.

Bei einem sportlichen Großereignis wie dem Triathlon am GochNess ist ganz offensichtlich, wie wichtig die Arbeit der DLRG ist: So viele Menschen im Wasser, mancher vermutlich ziemlich erschöpft – da sind die Wasserretter unverzichtbar. Daher war der Termin der feierlichen Segnung, Taufe und Indienstnahme zweier Fahrzeuge der DLRG-Ortsgruppe Goch passend gewählt. Es ging um das neue Rettungsboot „Christel“ – benannt nach der Sponsorin, der Gocherin Christel Eicher – und um ein ebenfalls neu angeschafftes Einsatzleitfahrzeug.

Wie in so vielen Bereichen hat auch bei diser Angelegenheit die Pandemie den Termin verschoben. Das Einsatzleitfahrzeug wurde schon vor zwei Jahren angeschafft, das Rettungsboot vor einem Jahr. Im vergangenen Jahr kam noch der Einsatz der Ortsgruppe bei der Hochwasserkatastrophe in Erftstadt hinzu. Dort war „Christel“ sogar schon mit im Einsatz. Eine offizielle Indienstnahme mit Segnung gehört aber dazu, und so kamen auf Einladung der Ortsgruppe Vertreter der Politik, Partner, Förderer und Sponsoren am Seeufer in Kessel zusammen, um die Segnung durch Uchenna Aba von der katholischen und Robert Arndt von der evangelischen Kirchengemeinde mitzuerleben.