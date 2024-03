Diskussion in Goch Ehrenamtler dürfen nicht überfordert werden

Nach der Begrüßung durch den Kreisdekanatsgeschäftsführer Patrick de Vries und einem Impuls von Andrea Spans vom Kreisbildungswerk kam Simone Althoff mit Malcolm Lichtenberger ins Gespräch. Der Ehrenamtskoordinator der Seelsorgeeinheit St. Christophorus in Emmerich berichtete anschaulich über seine Erfahrungen im Umgang mit Menschen, die sich freiwillig engagieren möchten – oder selber Unterstützung suchen. „Wichtig ist, dass keiner überfordert wird“, betonte Simone Althoff. Es müsse klar sein, wo Ehrenamtliche gebraucht würden, wie viel Zeit für die Aufgabe zur Verfügung stehe und welche Qualifikation erforderlich sei. Das Prinzip vom kleinen Finger und der ganzen Hand, sich also überfordern lassen, gelte nicht mehr, es müsse vermieden werden. Jeder soll nur das leisten, was er tatsächlich und guten Gewissens auch kann. Simone Althoff warb dafür, die freiwillig Engagierten zu motivieren, sie zu begleiten und immer wieder den Kontakt zu ihnen zu suchen und zu halten.