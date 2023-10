Fehlende Ärzte in Goch CDU Goch debattiert über Ärztemangel

Zu diesem Thema kann wohl jeder einen Beitrag leisten, und oftmals werden es Geschichten von Sorge und Unzufriedenheit sein: Die medizinische Versorgung der Gocher Bevölkerung ist nicht mehr gut, insbesondere, weil es an Fach- und Hausärzten fehlt. Offiziell sind derzeit fünf Hausarztstellen unbesetzt, der tatsächliche Mangel ist wohl noch größer. Und dass es keinen einzigen Kinderarzt in der Stadt mehr gibt, bereitet gerade jungen Eltern große Sorge. Was ist zu tun, wie könnte sich die Stadt einbringen? Die CDU Goch lädt für Montag, 30. Oktober, ab 19 Uhr zur Podiumsdiskussion im Gocher Kino, dem Goli, ein. Der CDU-Ortsverband und die Frauen Union sind gemeinsame Veranstalter.