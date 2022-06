Gesamtschule Mittelkreis : Karin Teetzmann von Kollegen verabschiedet

Goch Sie hat noch ein Sabbatjahr vor sich, bevor sie den Dienst an der Gesamtschule offiziell beendet. Alle Kollegen wünschen ihr nun einen wunderbaren aktiven Ruhestand mit viel Zeit für Hobbys und Familie.

Der Start in den Tag war ein überraschender und ausgesprochen fröhlicher: Mit der Rikscha holten einige Kollegen die Schulleiterin der Gesamtschule Mittelkreis an ihrem letzten Arbeitstag von zuhause ab. Karin Teetzmann war begeistert und hatte schließlich später am Tag noch Zeit genug, in standesgemäßer Würde Abschied zu nehmen.