Einen Monat vor dem Start Sie will das Heim zum Erfolg führen

Nur noch wenige Wochen, dann zieht Leben ein in den großen Komplex am verlängerten Gocher Ostring. Die postalische Adresse ist Aenne-Biermann-Straße 2, gegenüber liegt ein Aldi-Markt, rund herum entstehen viele neue Häuser. Es ist die Grenze zum neuen Gocher Wohngebiet „Neu-See-Land“, das ja für Menschen aller Altersgruppen eine neue Heimat werden sollte. Die Kinder (Awo-Kita Nierspiraten) und Jugendlichen (Astra) sind dort schön länger „zuhause“, junge Familien und auch reifere Paare, die dort Eigentum erworben oder eine schöne Wohnung gefunden haben, beleben das Quartier. Jetzt dauert es nur noch wenige Wochen, bis auch die Senioren ankommen: Am 1. Februar feiert die WH Care Goch GmbH als Tochtergesellschaft der WH Care Gruppe die Eröffnung ihres Lebens- und Gesundheitszentrums mit stationärer Pflege, Kurzzeitpflege und Betreutem Wohnen in Goch. Die Leitung des Hauses ist schon vor Ort. Jessica Schrinner ist die Einrichtungsleiterin, zur Seite steht ihr als Pflegedienstleitung Stefanie Struck. Zwei junge Frauen, die dem Haus ihren Stempel aufdrücken wollen. „Die Möglichkeit, ein solches Haus von Grund auf aufzubauen, bekommt man nicht zweimal“, glaubt Schrinner (40).