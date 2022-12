150 Jahre Die wechselvolle Geschichte des Gocher Kolpinghauses

Wenn man so will, dann beginnt die neuere Geschichte des heute als Kolpinghaus bekannten Gebäudes an der Mühlenstraße in Goch im Oktober 1862, als der Katholische Gesellenverein nach der Idee Adolph Kolpings in Goch aus der Taufe gehoben wurde. Der Startschuss für eine mehr als wechselvolle 150-jährige Geschichte mit allen Höhen und Tiefen und Mittelpunkt des Heftes Nummer 69 der Historischen Zeitschrift für Stadt Goch und Umgebung „An Niers und Kendel“, das pünktlich vor dem Fest für 3,50 Euro im Buchhandel zu kaufen ist. Franz van Well hat sich der Kolpingfamilie gleich zweimal angenommen, denn unter der Überschrift „Zeugen der Vergangenheit“ widmet er sich auch einigen historischen Stücken der Kolpingfamilie.