Lehrer gesucht : Die Waldorfschule in Uedem wächst

Info

Vorträge Wer mehr über die Waldorfpädagogik wissen möchte, kann dies am Samstag, 14. Mai, bei einem Vortrag erfahren. Andre Schmechel wird dann in Uedem von 17 bis 20.30 Uhr über „Lehrplan und Methodik der Waldorfschule“ referieren. Ein weiterer Vortrag steht am Dienstag, 24. Mai, an: Dabei spricht Karin Michael über „Bildschirmmedien, Lernen und Wahrnehmungsentwicklung“ (19 bis 21 Uhr). Die Teilnahme ist kostenlos, Anmeldung nicht erforderlich.

Kontakt Freie Waldorfschule Niederrhein-Aue, Meursfeldstraße 8, Uedem, Tel. 02825 9399435, Mo. bis Fr., 8 bis 12 Uhr, E-Mail: info@fws-niederrhein-aue.de, Internet: www.fws-niederrhein-aue.de.