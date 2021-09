Kindergarten : Neue Matschküchen für die Kita Sterntaler

GOCH Dank einer Spende der der Volksbank an der Niers können die Kleinen im Caritas-Familienzentrum jetzt um die Wette „kochen“. Die Freude in der Kita war groß.

(RP) Sandkuchen backen, braune Suppe kochen oder einfach nur eine Tasse Kaffee zubereiten: Zwei neue Matschküchen machen es möglich. Sehr zur Freude der Kinder im Caritas-Familienzentrum Sterntaler an der Mühlenstraße 50 in Goch. Gespendet wurden sie von der Volksbank an der Niers.