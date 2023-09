Ehemalige Hauptschule VHS-Umzug nach Pfalzdorf kommt in den Herbstferien

Es hatte eine Weile gedauert, bis sich alle Beteiligten mit der Lösung angefreundet hatten: Weil das unter Denkmalschutz stehende Langenbergzentrum dringend saniert werden muss, wurde für die Geschäftsstelle und zeitgemäße Unterrichtsräume der Zweckverbands-VHS Goch-Kevelaer-Weeze-Uedem ein neues Zuhause gesucht. Gefunden wurde dieses in der seit der Schließung weitgehend leer stehenden früheren Pfalzdorfer Hauptschule. Der Vermögensbetrieb der Stadt Goch hat es den Bedürfnissen der Weiterbildungseinrichtung entsprechend umgebaut, jetzt geht es an den Start: Der Umzug ist auf den Beginn der Herbstferien terminiert, derzeit werden Kartons bepackt. Verwaltung und Fachbereichsleitungen hoffen, schon am 9. Oktober an ihren neuen Arbeitsplätzen in Pfalzdorf zu sitzen. Und obwohl mancher anfangs murrte, weil Pfalzdorf doch etwas „außerhalb“ liegt, freuen sich jetzt wohl doch alle auf die besseren Arbeitsbedingungen.