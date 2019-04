Uedem : Das Café Konkret sucht neue Helfer

Uedem In der „Tafel“ für Uedem können sich bedürftige Meschen für wenig Geld Lebensmittel kaufen. Möglich ist das, weil das Café viele ehrenamtlichen Helfer hat. Etwa 100 Haushalte gehören zum Kundenbestand.

Hilfsbereitschaft, Kommunikation und Freundlichkeit werden beim Café Konkret in Uedem groß geschrieben. Es verfolgt die Ziele, den bedürftigen Menschen Lasten abzunehmen und sich auch für Schwächere einzusetzen, indem sie Fragen zum Sozialamt und der Sozialhilfe beantworten und kostengünstig Lebensmittel verkaufen. Um dies aufrecht zu erhalten, werden weitere ehrenamtliche Helfer gesucht, die als Fahrer, Berater und Verkäufer das Café unterstützen.

Es ist die „Tafel“ in Uedem. Eine soziale Einrichtung, eine Informations- und Anlaufstelle für Hilfesuchende. „Zunächst war diese jedoch nur eine kleine Gemeinschaft aus ehrenamtlichen Helfern“, sagt der Leiter der Einrichtung Hans Dieter Kahrl. Gegründet wurde das Café Konkret 2007 von dem bereits verstorbenen Manfred Bodden. Es galt als eine Verpflichtung für die Helfer, das Vermächtnis weiterzuführen und für Notleidende weiterhin da zu sein. Seit 2018 bilden Sujata Davids und Hans Dieter Kahrl das Leitungsteam.

Das Café Konkret bietet eine soziale Beratung an, um bei persönlichen, wirtschaftlichen und sozialen Fragen zur Seite zu stehen, wie bei der Aufklärung von Bescheiden oder beim Ausfüllen von Anträgen. Mehrere Fahrer steuern täglich Supermärkte, Einzelhändler und landwirtschaftliche Betriebe im Kreis Kleve an und erhalten dort kostenlos Lebensmittel. Diese werden an die Bedürftigen verteilt. Haltbare Nahrungsmittel, die von den Spendenmitteln gekauft werden und Second-Hand Kleidung, werden für einen kleinen Betrag angeboten. „Ein weiterer Leitgedanke hierbei ist, dass auch die Spender mehr acht geben, unverdorbene Lebensmittel nicht zu entsorgen“, erklärt Karhl.