Kostenpflichtiger Inhalt: Die Aufteilung des Konzerns der Stadt : So funktioniert die Stadt Goch

Die Bauflächen im Gebiet Neu-See-Land sind schon zum großen Teil vermarktet. Das ist eine der Hauptaufgabe der Gocher Stadtentwicklumgsgesellschaft „GO!“.

Goch Schon früh wurden in Goch Gesellschaften gegründet, die einen Teil der städtischen Handlungsfelder übernahmen. Bürgermeister Ulrick Knickrehm erklärt, warum das so ist und was diese Struktur bringt. Mancher sieht auch Probleme.