Stadt Goch : Gochs schönste Selfie-Locations

Goch Sich selbst an prägnanten Orten fotografieren, um beides miteinander im Gedächtnis zu behalten – das ist beliebt. Aber wo ist der beste Platz für ein Selfie? In Goch werden feste Selfie-Sports eingerichtet, auf Vorschläge freut sich das Stadtmarketing.

(nik) In Goch gibt es viele schöne Ecken und immer wieder gern gewählte Fotomotive. Vor allem Auswärtige entdecken die schnell und halten sie gerne im Bild fest. Das Steintor zum Beispiel oder die Nierswelle sind sicherlich die bekanntesten unter ihnen und bieten sich für ein Selfie als Erinnerung an einen Besuch in Goch auf jeden Fall an. Das Gocher Stadtmarketing möchte gerne wissen: Wo gibt es weitere schöne Plätze und Ecken für ein Selfie? An zunächst insgesamt fünf Stellen soll ein Gocher Selfie-Point entstehen. Der erste ist bereits an der Nierswelle angebracht. Ein grüner Kreis mit einem Paar Füße darin. Von dort aus ist ein „garantiert“ schönes Foto möglich.