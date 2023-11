Kritik an Bund und Land Goch ächzt unter Flüchtlingszuweisungen

596 Flüchtlinge leben derzeit in Goch. Sie werden der Kommune zugewiesen. In den vergangenen Wochen und Monaten ist die Zahl drastisch gestiegen: Waren es Ende Juli noch 447 Flüchtlinge in Goch, so sind es Anfang November bereits 596. Zuweisungen, die die Stadt zunehmend vor Herausforderungen stellen. Denn die Kapazitäten in Goch reichen nur zur Unterbringung von 600 Menschen.