Tradition Uedemer Leisten für zwei verdiente „Brucher“

Viele Vereinsvertreter aus ganz Uedem waren der Einladung zur Preisverleihung gefolgt, auch die stellvertretenden Bürgermeisterinnen der Gemeinde waren anwesend. Alle genossen die kurz Ansprache des SPD-Vorsitzenden Jürgen Noth, der von sich selbst sagt, „kein guter Redner“ zu sein, aber umso mehr die Herzen seiner Zuhörer erreicht. Jubel gab’s für die abschließende Bemerkung „ich muss jetzt wieder in die Küche“. Bevor sich Noth dort aber um das Wohlbefinden seiner Gäste kümmern konnte, berichtete er noch von den Corona-Jahren, in denen erst Willi Holland als langjähriger „Kümmerer“ der Hohen Mühle und im Vorjahr Jörg Eskes für die Spielgemeinschaft geehrt wurden. Beide mussten den Uedemer Leisten ohne großes Publikum entgegenehmen. Das ist jetzt zum Glück wieder anders. Der traditionelle Neujahrsempfang konnte am Sonntag, wie Jörg Lorenz formulierte, „in lieb gewordener Weise“ gefeiert werden. Fürs Gruppenfoto musste der Schützenverein, der samt Fahnenträger und aktiver Jugend gekommen war, nochmal an die ziemlich frische Luft, um danach umso lieber zurück in die warme Mühle zu strömen. Dort lobte Jörg Lorenz den Einsatz der Schießmeister, die nicht nur zweimal in der Woche das Training des Nachwuchses leiten, sondern ihn zu Wettbewerben begleiten und die besonders talentierten Jugendlichen auch zu den Kollegen der SSG Kevelaer chauffieren. Bei der Schießsportgemeinschaft, die sich dem Luftgewehrschießen widmet, ist ja unter anderen Hannah Wehren aktiv, die schon Bundessiegerin in der Schülerklasse war.