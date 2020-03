Stadtentwicklung in Goch : SPD will sich gegen ein Hotel im Rosengarten einsetzen

Goch Nachdem sich bereits Stefan Rouenhoff (CDU) öffentlich gegen den Rosengarten ausgesprochen hat, folgt nun die SPD in den sozialen Medien.

(jul) Die SPD in Goch hat sich in den sozialen Medien zum Thema „Hotelneubau in Goch“ geäußert. Dort heißt es wörtlich: „Die SPD in Goch bezieht öffentlich Stellung für die Anliegen der Gocher Bürgerinnen und Bürger und hilft dabei, dass die Planungen für das Opfern von wertvollen Grünflächen im Kernbereich der Stadt nicht weiter verfolgt werden.“ Ihrer Meinung nach sei der Rosengarten ein wertvoller Ort. „Diesen gilt es, zu bewahren und für die Nutzung durch Gocher Bürgerinnen und Bürger attraktiv zu gestalten.“