König und Kaiser : Die Nierswalder Schützen feierten wieder

Goch-Nierswalde Der Schützenverein Nierswalde hat erstmals seit Beginn der Pandemie ein Schützenfest gefeiert. Walter und Ute Alexy sind das neue Königspaar, Klaus Föhst ist der Kaiser.

Tags darauf folgte der traditionelle Krönungsball. Zuvor stand – nach einem Besuch des Gottesdienstes – die Proklamation des neuen Königspaares Walter und Ute (Alexy) sowie des neuen Kaisers Klaus (Föhst) an. Ulrich Knickrehm, Bürgermeister der Stadt Goch , übernahm die Aufgabe. Kaiser Klaus wurde bei dem Umzug durch das Dorf in einem Porsche chauffiert. Die Schützen der befreundeten Vereine aus Pfalzdorf, Reichswalde, Asperden und Louisendorf gaben den Rahmen. Auch beim Krönungsball feierten alle kräftig mit.

Am Sonntag folgte das „Brasselkönigsschießen“, bei dem alle Gäste und Mitglieder eingeladen waren, sich auszuprobieren. Dieses Schießen fand am Schützenhaus statt, wo es auch ein großes Event der besonderen Art gab, weil die Mitglieder der Initiative „für Kinder und Natur in Nierswalde“ ein großes Kinderfest organisiert hatten. Hier gab es Hüpfburgen in allen Variationen, Freigetränke und Mahlzeiten für die Kleinen und eine tolle Verlosung. Brasselkönig wurde nach einem Wettkampf mit einem sehr großen Teilnehmerfeld das Schützenvereinsmitglied Lukas Meschnig.