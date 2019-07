Kalkar : Kalkar lädt zur Sommerkirmes

Die Kalkarer Kirmes steht an diesem Wochenende in direkter Konkurrenz zum Jahrmarkt in Kleve-Materborn. Erneut werden die beliebten Fahrgeschäfte Auto-Scooter und Musikexpress vor Ort sein. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Britta Schulz eröffnet als Bürgermeisterin am Freitag um 18.30 Uhr den Rummel auf dem Kalkarer Markt. Schon davor laden die Schausteller zur Happy Hour. Am Montagabend endet die Kirmes mit einem großen Höhenfeuerwerk.

Die Kalkarer Sommerkirmes steht bevor. Und schon jetzt ist klar: Wohl nur selten passte der Namen des Volksfestes so gut zur Kirmes wie in diesem Jahr. Erwartet werden am Wochenende tropische Temperaturen, die Schausteller werden ihr Programm unter sengender Hitze präsentieren. „Den Hitzerekordtemperaturen werden die Kirmesveranstalter trotzen und immer wieder einen Schattenplatz suchen“, sagt Harald Müntzner, Sprecher der Stadt Kalkar. Vier Tage wird die Kirmes dauern, am kommenden Freitag geht es los. „Durch die hohen Temperaturen sind leider in den vergangenen Jahren immer auch wieder Gäste ferngeblieben“, sagt Günter Pageler, stellvertretender Bürgermeister der Stadt Kalkar.

Schon ab 15 Uhr laden die Schausteller auf den Markt ein. Dann bieten diese ihre Autoscooter oder den Musikexpress im Zuge der „Happy Hour“ zum halben Preis an. Für die offizielle Eröffnung wird Bürgermeisterin Britta Schulz sorgen. Um 18 Uhr wird sie mit gezielten Schlägen den Zapfhahn an das obligatorische Bierfass anbringen. Im vergangenen Jahr zeigte sie sich dabei bereits routiniert: sechs kurze gezielte Schläger – und der Zapfhahn saß an der richtigen Stelle. Um 21 Uhr dann lädt der Bürgerschützenverein Kalkar 1953 zur sogenannten „Mega 90/2000er Beachparty“ ins Festzelt ein. Weiter geht es am Samstag um 16.30 Uhr mit dem Antreten aller Schützen in Uniform vor dem „Marktstübchen“ im Ortskern. Nach der Abholung des Königspaares zieht der Festzug mit Königskutsche, Thronfahrzeugen und Schützen durch die Stadt, und wird gegen 18.30 Uhr am Krankenhaus seinen Höhepunkt finden. Hier wird die Proklamation des Prinzen sowie des Königs durchgeführt. Zu Ehren der Majestäten und des Throngefolges gibt es ein Schau-Fahnenschwenken. Den Abschluss am Krankenhaus bildet die große Parade. Gegen 19.30 Uhr beginnt im Festzelt auf dem Marktplatz dann der Schützenball, es spielt die Liveband „nightbirds“, der Eintritt ist frei. „Die Schausteller hoffen, dass das Wetter mitspielt und besonders an den frühen Abenden sich die Kalkarer mit ihren Familien auf der Kirmes mitten in der Stadt treffen“, sagt Münzner. Traditionell beendet wird die Kirmes am Montagabend im Festzelt sowie mit dem Höhenfeuerwerk zum Einbruch der Dunkelheit.

Info Der Auftakt der diesjährigen Kirmes Startprogramm Die Kirmes beginnt am Freitag um 18 Uhr mit dem Fassanstich der Bürgermeisterin. Um 21 Uhr lädt der BSV Kalkar ins Festzelt ein (ab 18 Jahre). Im Vorverkauf (Marktstübchen oder der Nicolai-Apotheke) kostet der Eintritt fünf, an der Abendkasse acht Euro.