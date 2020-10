Nierspiraten : Die nachhaltigen Nierspiraten von Goch

Goch In der Kindertagesstätte der AWO ist Plastik verpönt und Naturprodukte stehen hoch im Kurs: Das Brot backt die Küchenfee täglich selbst

Das Brot backt die Küchenfee täglich selbst, die Kinder ziehen mit einem Bollerwagen zum benachbarten Supermarkt, statt Plastikflaschen ziert ein Sodastream die Küchenablage, und auch Plastikbecher sind zu Gunsten von Porzellan und Glas vollends von den Tischen verbannt. „Wir bemühen uns, den Alltag hier so nachhaltig wie eben möglich zu gestalten“, erzählt Diana Zeidler, Leiterin der integrativen Gocher AWO Kita „Nierspiraten“. Die Kinder schnuppern voller Wonne, sobald sie den Geruch des frischen Brotes aus der Küche wahrnehmen, dessen Duft die ganze Kita erfüllt. „Und sie lieben es, das unverpackt eingekaufte Obst und Gemüse frisch zu snacken“, ergänzt sie. Zeidler und ihr Team sind stolz darauf, dass sich noch nie ein Kind in der Kita an Glas verletzt habe: „Durch die Praxis lernen die Kleinen automatisch den richtigen Umgang mit dem Material.“