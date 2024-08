Mitten in der Innenstadt So bunt war die Modenschau im Gocher Sommer

Die Moderation übernahm Birgit Janssen, von Agenturchef Frank Wöbbeking engagiert. Sie hatte sichtlich Spaß am Catwalk der Frauen und Männer, die von Alltags- über Ausgeh- bis zur Strandmode vieles an- und wieder auszuziehen hatten. Die Moderatorin gratulierte den Gochern zu ihrem Riesenglück mit dem Wetter, denn zu „Sun of Jamaica“ oder „Lambada“ hätte man sich keinen kühlen Nieselregen vorstellen wollen. Stattdessen schien die Sonne bis zum späten Abend und sorgte dafür, dass dem vorwiegend weiblichen Fachpublikum der Cocktail zum Catwalk hervorragend schmeckte. Gut möglich, dass in diesen Tagen öfter mal nach dem coolen fliederfarbenen Anzug, dem figurschmeichelnden Strandkleid oder der Cargo-Hose, die Platz auch für rundere Hüften hat, gefragt wird. Oder nach den gelb-grünen Kunststoffsandalen, die es auch in vielen anderen Farben geben soll.