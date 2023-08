Ein Tipp für Verliebte Das erwartet Brautpaare bei der Messe „Hochzeitsfabrik“ in Goch

„Wir haben uns in Keeken sehr wohlgefühlt, wollen den Verliebten nun aber nochmal eine andere Location zeigen“, sagt Muller Schließlich sei der Ort ein ganz besonderer, vor allem wegen der Lage am See. „Im Gesamtpaket ist das eine sehr schöne Stelle. Man merkt den Brautpaaren an, dass sie den Ausblick bei der Trauung besonders genießen“, sagt Muller. Man wolle auch dazu beitragen, das Haus am See noch bekannter zu machen. „Ich bin immer wieder überrascht, dass es noch viele Menschen in der Region gibt, die diesen einzigartigen Ort nicht kennen. Wir wollen dazu beitragen, dass sich das ändert“, sagt Muller. Zumal dort, mit Blick auf die Seenlandschaft, durchaus bereits standesamtliche oder freie Trauung stattfinden. Zudem steht für Verliebte auch ein Hochzeitspavillon zur Verfügung.