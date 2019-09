Goch : Kirche bleibt nach Kran-Unfall gesperrt

Einer der „Jünglinge aus dem Feuerofen“zeigt Richtung Kirchendach, wo links am Bildrand hinter dem Gerüst die spitzen Türme vom Kran umgerissen wurden. Foto: Anja Settnik

Goch Wie es geschehen konnte, dass der Kranausleger von der Baustelle nebenan Sandstein-Fialen des Kirchdachs umriss, muss ein Gutachter klären. Jedenfalls darf die Kirche aus Sicherheitsgründen vorerst nicht betreten werden.

Wer die Nachricht schon vernommen hatte, blickte am Freitagmorgen kopfschüttelnd von der Baustelle an der Brückenstraße Richtung Maria-Magdalena-Kirche. Am Donnerstagnachmittag hat der Kran von der Baustelle nebenan zwei Türmchen auf dem Dach der Maria-Magdalena-Kirche umgehauen. Von unten erahnt man sie hinter den Galerien. Heil geblieben sind die Fialen natürlich nicht, wie Gesteinsbrocken verschiedener Größen auf dem Boden vor der Kirche beweisen. Wie die Rheinishe Post jetzt erfuhr, hatte der Kran-Ausleger bereits vor einigen Wochen einen der Türme angestoßen, daraufhin war sicherheitshalber ein Zaun aufgestellt worden. Zum Glück, denn sonst hätte leicht jemand zu Schaden kommen können. Die „Türmchen“ sind tonnenschwer, und die Brocken, die herabgestürzt sind, haben im Fallen ebenfalls ein erhebliches Gewicht entwickelt.

Im Inneren scheint die Kirche nicht beschädigt zu sein, vorsichtshalber wurde jedoch sofort der Altarraum gesperrt, inzwischen hat der Kirchenbauausschuss verfügt, dass mindestens bis Ende kommender Woche die gesamte Kirche geschlossen bleibt. Laut Auskunft des Pfarrbüros ist das Gewicht der Sandsteinelemente auf dem Dach so hoch, dass nicht ausgeschlossen werden kann, dass Teile der Decke in den Altarraum oder die Sakristei stürzen könnten.

Bereits am frühen Morgen waren die Mitarbeiter einer Gocher Dachdeckerfirma mit Instandsetzungsarbeiten beschäftigt. Heinz Wrede, als Architekt Kenner der Bau- und Unglücksgeschichte der Gocher Hauptkirche, erklärt, wie das Dach aufgebaut ist: „Da gibt es erst den hölzernen Dachstuhl, darüber eine Sparrenlage, eine einen Zoll dicke Verbretterung und darüber die Schieferlage.“ Der Dachstuhl dürfte sehr stabil sein, denn er ist erst rund 20 Jahre alt. „Wir haben ihn nach dem Turmeinsturz von 1993 komplett erneuert. Einige alte Dachbalken wurden als Reminiszenz an die Erbauerzeit erhalten, sie haben aber keine tragende Funktion mehr“, so Wrede.

Der dreischiffige gotische Bau stammt aus dem 14. Jahrhundert und hat im Laufe der Zeit viel mitgemacht. Ihrer Kunst wurde die Gocher Pfarrkirche im 17. Jahrhundert durch den Bildersturm beraubt, schwere Schäden brachte die Sprengung eines Pfeilers am Ende des Zweiten Weltkriegs; weite Teile des Gewölbes waren nicht zu retten. Und dann jener 24. Mai 1993, als das Unfassbare geschah: Der Turm der St. Maria-Magdalena-Kirche stürzte ein, wie durch ein Wunder wurde niemand verletzt. Immerhin bekam das Gotteshaus damals ein neues Dach, das jetzt womöglich Schlimmeres verhindert hat.

Zwei Türmchen die aussahen wie das links im Bild sind weg. Foto: Anja Settnik