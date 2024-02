Herausforderung Ehrenamt Die Malteser bilden ehrenamtliche Hospizhelfer in Uedem aus

Es sind traurige, manchmal sogar schreckliche Situationen, mit denen sie in Kontakt kommen, oft herausfordernde, aber immer auch bereichernde, sagt Anneliese Schlaghecken. Der ehrenamtliche Hospizdienst am Niederrhein in Trägerschaft der Malteser kümmert sich um Schwerstkranke und Sterbende, unter denen es auch junge Menschen und sogar Kinder gibt. Sie und ihre Angehörigen psychosozial zu begleiten ist die Aufgabe des Dienstes, der ständig neue Mitstreiter sucht. Ein Vorbereitungskurs für Interessenten beginnt im April in Uedem. Wer sich die Aufgabe zutraut, sollte sich kurzfristig bei den Hauptamtlichen des Hospizdiensts melden. In jedem Fall findet vorab ein individuelles Gespräch statt, in dem alle Fragen besprochen werden können.