"Lebensblume" : Lebenshilfe eröffnet neue Kita in Uedem

Uedem Die Lebenshilfe eröffnet im September die inklusive Kindertagesstätte „Lebensblume" in Uedem. Durch die neue Einrichtungen sind noch Plätze für die Ü 3-Betreuung frei.

Die Freude ist groß: Die Lebenshilfe – Leben und Wohnen hat grünes Licht bekommen und eröffnet am Donnerstag, 1. September, eine neue Kita in Uedem. Lebensblume wird die inklusive Kindertagesstätte heißen und zunächst provisorisch in den Räumen der Freien evangelischen Gemeinde Am Roten Berg 1 starten. „So können wir den vielen Anfragen von Eltern und Erziehungsberechtigten gerecht werden und weitere Kitaplätze in Uedem anbieten“, freut sich Anja Lankers, Fachbereichsleiterin Inklusive Kindertagesstätten und Familienzentren. In Uedem werde so nicht nur der Bedarf an Kitaplätzen gedeckt, es seien sogar noch Plätze frei für Ü3-Kinder, so Lankers. Für den Anfang ist in der Lebensblume eine Gruppe mit über Dreijährigen vorgesehen. Maximal 20 bis 22 Kinder können ab Herbst Am Roten Berg spielen, Freundschaften schließen, Neues kennenlernen. Geöffnet ist die Kita zwischen 7.30 und 16.30 Uhr, Betreuung gibt es sowohl für 35 als auch für 45 Stunden in der Woche.