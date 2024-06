Schützenumzug und Fahrgeschäfte Die Kirmes in Goch ist eröffnet – die schönsten Bilder

Wer sich stark genug fühlte, nahm am Getränkestand von Dirk Janßen schon mal ein erstes Bier zu sich, aber die meisten hielten sich vorsichtshalber erst mal an Wasser. Es würde ja nicht mehr lange dauern, bis der Bürgermeister das Freibierfass anstach. Erst einmal aber stand der kurze Umzug durch die Innenstadt an und der Vorbeimarsch am Rathausportal. Dort warteten Bürgermeister Ulrich Knickrehm und Schausteller-Chef Dirk Janßen schon auf die Schützenabordnungen. Diese fünf Vereine zeigten sich und nahmen die Herausforerung an, auf den Vogel zu zielen, der hoch oben am Rathaus angebracht war: St. Georgius Gilde Goch, St. Kosmas & Damian Hülm-Helsum sowie die Schützenverein Nierswalde, Tell und Pfalzdorf. Bevor es ans Stadtkönigschießen ging, zeichnete Knickrehm noch die erfolgreichen Schützen des Bürgermeisterpokal-Schießens aus: die Tell-Schützen erzielten Platz 3, Nierswlade Platz 2 und die St. Georgius-Gilde, vertreten durch Herbert Maassen, nahm den größten Pokal mit ins Vereinslokal. Als beste Einzelschützen wurden Jochen Schouten (“St. Georgius Gilde) und Bernd Schumann (Tell) ausgezeichnet.