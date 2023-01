Corona-Nachwehen Die Karnevals-Züge in Goch und Keppeln schrumpfen

Die lange Pandemie-Pause wird auch größere Auswirkungen auf den Straßenkarneval haben: Nachdem Jochen van Heek als Chef des Klever Rosenmontags-Komitees (KRK) kürzlich mitgeteilt hatte, dass es bislang nur 38 feste Anmeldungen für den Lindwurm in der Kreisstadt gebe und die Anmeldefrist bis zum 31. Januar verlängert sei, sieht es bei den Vorbereitungen in den Rosenmontags-Hochburgen Goch und Keppeln nicht sehr viel anders aus. Goch hat momentan etwa 65 Zugnummern, in Keppeln dürfte sich die Zahl bei rund 40 einpendeln. Kleve rechnet in der Schlussabrechnung mit 50 bis 60 Nummern. Allerorten aber gilt: Die Umzuge schrumpfen nach Corona und den damit verbundenen Maßnahmen.