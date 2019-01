Gocher Gespräche: Arnold-Janssen-Preis für Thomas Rusche

Goch Der Textilunternehmer, der auch Religion und Philosophie studiert hat, wurde für seine soziale Auslegung des Unternehmertums ausgezeichnet. Spannende Vorträge und Debatten zu aktuellen Gesellschaftsthemen.

Wer Freude am Sinnieren und Philosophieren hat, der kam am Wochenende in Goch auf seine Kosten. Die 6. Internationalen Gocher Gespräche aus Anlass der Verleihung des Arnold-Janssen-Preises standen unter der Überschrift „Markt versus Moral?“ Es ging in diversen Vorträgen und Debatten um die Frage, ob die Herausforderungen der (digitalen) Zukunft Begrenzungen der Märkte voraussetzen, um das soziale Miteinander nicht zu überfordern. Hält unsere Gesellschaftsordnung all diese technologischen Neuerungen aus, und was können oder müssen Unternehmer tun, um menschliche Arbeitgeber zu bleiben?