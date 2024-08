Tag der offenen Tür Viel Zulauf in der Gocher Heimatwerkstatt

Der größte Bildschirm im Raum wird demnächst die Funktion des kollaborativen Arbeitens haben. Dies bedeutet, dass man am Bildschirm zusammen mit anderen arbeitet, die irgendwo auf der Welt auch so einen Bildschirm haben. Man kann sich live austauschen, als wenn man zusammen an einem Schreibtisch säße. Viele Besucher an diesem Tag wollten auch mal schauen, wie das Fünf-Ringe-Haus denn jetzt von innen aussieht. Man betritt das Haus und wähnt sich in einem modernen Neubau. Nur die dunklen Balken und das „Geschichtsfenster“ erinnern an die Vergangenheit. Der 85-jährige Rudi Meesters kann sich noch erinnern, wie es vor vielen Jahren hier zuging, denn er arbeitete 20 Jahre beim ehemaligen Besitzer, dem Brauer Johannes Janssen. „Ich bin total überrascht“, sagte er. Er zeigte auf eines der Fenster: „Hier haben wir die Fahne an Fronleichnam rausgehängt. Und wie oft bin ich in den Keller gegangen und habe nicht gewusst, dass dort so wertvolle Münzen vergraben waren.“ (Bei den Sanierungsarbeiten war ein beachtlicher Münzschatz aus der Zeit um 1400 gefunden worden.)