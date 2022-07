Mittelalterlicher Fund : Gochs Goldmünzen älter als vermutet

Goch/Bonn Bei den Arbeiten am historischen Fünf-Ringe-Haus waren im Frühjahr 2021 in einem metallenen Behälter zwei Goldmünzen entdeckt worden. Jetzt ist klar, dass die Fundstücke sogar noch älter sind als vermutet, nämlich um die 630 Jahre alt.

