24-Stunden-Übung Jugendfeuerwehr Goch bewältigt Waldbrand und Arbeitsunfall

Die Schicht für die 22 Nachwuchs-Feuerwehrleute in der alten Rettungswache auf dem Höster Weg in Goch brach am Samstag um 9 Uhr an. Unter dem Titel „24-Stunden-Feuerwehrtag“ schlüpften Jugendliche in den Alltag bei der Feuerwehr.