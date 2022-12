Hilfsprojekt in Uganda Klempner werden in Kampala

Rodgers, der sich damals entschlossen hat, nach Deutschland zu kommen, ist längst ein guter Freund der Familie Binn. Mit einem Touristenvisum kam er hierher, weil Krankenpfleger fehlten, bekam er nach einigem Hin und Her mit der Botschaft die Erlaubnis, eine Ausbildung in diesem Bereich zu machen. Erst als Assistent, die Ausbildung zur Fachkraft schloss er an. „Zum Glück“, sagt er, habe seine Mutter, die ihn und seine Geschwister allein erzog, dafür gesorgt, dass er zur Schule gehen konnte. Auf kilometerlangen Märschen Wasser holen morgens und nachmittags noch einmal war für den Jungen normal, zwischendurch durfte er aber lernen, was längst nicht allen Kindern in Uganda so ergeht.