Leistungsnachweis : Gut gerüstet für den Notfall

Goch Die Feuerwehren des Kreises Kleve stellten am Samstag in Goch unter Beweis, dass sie für den Ernstfall bestens vorbereitet sind. Quer über das Gelände wurde das gute Zusammenwirken von Kreis, Feuerwehr und Schule deutlich.

Sie sorgen in ihrer Freizeit dafür, dass im Notfall schnelle Hilfe parat ist: Die Freiwilligen Feuerwehren. 500 Feuerwehrkräfte traten in 55 Gruppen und mit ebenso vielen Fahrzeugen nun am Samstag in Goch zum 43. Leistungsnachweis an, es war ein beachtlich großes Zusammenkommen. In insgesamt vier verschiedenen Disziplinen probten sie ihre Löschfähigkeiten, das Knoten und Sticken, eine Erste-Hilfe-Situation und mussten in einem schriftlichen Teil 30 Fragen beantworten.