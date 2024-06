„Galerie van Goch“ Das neue Einkaufszentrum in Goch ist eröffnet

Ein Moment der Irritation, weil ein Display das eigene Nummernschild anzeigt, weicht der Erleichterung: Die Auf- und Abfahrt im Parkhaus des Gocher Einkaufszentrums ist ab sofort ein Kinderspiel, der gemeine mittige Bordstein, der in früheren Jahren für manchen Werkstattaufenthalt sorgte, ist Vergangenheit. Auf drei Etagen können die Gocher und ihre Besucher nun wieder parken, 90 Minuten kostenlos, danach pro Stunde 60 Cent. „Das ist wirklich günstig. Und so lange brauchen wir normalerweise ja nicht“, sagt Helmi van Akkeren, die ab sofort wieder häufiger zum Einkaufen in die Nachbarstadt kommen will. Die Niederländerin freut sich besonders über die Eröffnung von Rossmann: Körperpflege, Putzmittel, Kosmetik und Diätprodukte bekommt sie dort zu einem guten Preis und in großer Auswahl.