Karneval : Ex-Tollität bleibt man in Goch für immer

Ex-Tollität bleibt man in Goch für immer

Goch Die Gruppe der Ex-Tollitäten der Stadt Goch hält die „gewesenen“ Prinzen und Prinzessinnen zusammen.

Man kennt ihn eigentlich nur strahlend. Hans-Peter Kempkes ist fast immer fröhlich, herzlich und oft dort zu finden, wo gefeiert wird und Gocher Spaß haben. Nahe liegend also, dass er auch im Karneval eine besondere Rolle spielt: Kempkes ist der Vorsitzende der Vereinigung „Ex-Tollitäten der Stadt Goch“.

Diese illustre Runde traf sich gerade wieder, um zwei neue Mitglieder aufzunehmen. Denn während Julia Giesen und Johannes Knops, das aktuelle Prinzenpaar, von einem Termin zum anderen reisen und überall gefeiert werden, sind die Tollitäten der vergangenen Session seit der Prinzenkür die „gewesenen“ Hauptpersonen. Sobald die Prinzessinnen-Tränen getrocknet sind, können sie damit meist aber ganz gut leben. Es ist kein kleiner Kreis, der da einmal im Jahr bei Litjes zusammenkommt. „Es sind immer so um die 150 Leute, obwohl nur die ehemaligen Prinzen und Prinzessinnen mit ihren heutigen Partnern eingeladen sind und dazu die Adjutanten“, erklärt Kempkes. In diesem Jahr waren als älteste Teilnehmer Herbert I. Röös und seine Prinzessin von 1967, Gilla I. Braun, dabei. Mit ihr ist der Ex-Prinz übrigens seit 52 Jahren verheiratet. Kempkes selbst führte die Narrenschar 1990 gemeinsam mit Sabine Schönell an, „eine wunderbare Zeit war das“, erinnert er sich.