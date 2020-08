Verkehr : Emmericher Weg ist jetzt Sackgasse

GOCH Hinter der Firma Winworker ist der Emmericher Weg mit Pkw nicht mehr befahrbar. Nur noch Radfahrer und Fußgänger sind hier zugelassen.

Auf die Sackgasse wird in beiden Richtungen frühzeitig hingewiesen. Wer vom Gocher Berg kommt und den Emmericher Weg durch die Felder mit Ziel „Goch“ verfolgt, muss von nun an über das neue Ostring-Teilstück und dann über die Pfalzdorfer Straße Richtung City fahren. Autos, die aus der anderen Richtung kommen, sollen nicht mehr über den unbefestigten rückwärtigen Bahnhofs-Parkplatz und am „WinWorker“ vorbei, sondern ebenfalls die Pfalzdorfer Straße entlang fahren. Wenn in Folge des Ringschlusses in einigen Jahren der Bahnübergang Kalkarer Straße dicht gemacht wird, ändert sich die Verkehrsführung erheblich.