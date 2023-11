Neues Leben für Dorfgaststätte Wie Holger Johann in Hommersum „Bei Regi“ weiterführt

Er ist so ein wenig reingeschlittert in die neue Aufgabe. Holger Johann, selbstständig mit einer Sanitär- und Heizungsfirma, unterstützte in den beiden vergangenen Jahren die Tante seiner Frau in deren Gaststätte. Regina Evers, allseits als „Regi“ bekannt, starb kürzlich hochbetagt. Das ganze Dorf nahm Anteil, ein feierliches Requiem in der Kirche, in der sie einen Stammplatz hatte, und der Einsatz des Kirchenchores waren Ehrensache. Und natürlich der anschließende Beerdigungskaffee in ihrer Kneipe. Dort steht jetzt ein gerahmtes Porträt der Verstorbenen auf dem Tresen. Und falls sie von irgendwoher zuschaut, wird ihr vermutlich gefallen, was sie sieht: „Bei Regi“ bleibt der Hommersumer Mittelpunkt, und die neue Optik hat sie selbst noch abgesegnet.