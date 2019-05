Uedem : CDU Uedem verteilt am Samstag Notfalldosen

Mitglieder der CDU Uedem werden am nächsten Samstag am Markt sogenannte Notfalldosen verteilen. Foto: lehmann

Uedem (RP) Immer mehr Senioren leben noch lange in ihren eigenen vier Wänden. Nicht selten sind sie aber alleinstehend und haben nur wenige Menschen, die ihnen beim Älterwerden zur Seite stehen. Das ist vor allem bei einem medizinischen Notfall problematisch, denn Rettungskräfte finden beim Betreten der Wohnung oder des Hauses oftmals nicht ansprechbare Menschen vor – wodurch ihnen auch wichtige medizinische Informationen zum Patienten verborgen bleiben.

Daher hat sich die CDU Uedem entschieden, für die sogenannte Notfalldose zu werben. „Ich bin durch Berichte auf die Dose gestoßen. Und ich fand die Idee so klasse, dass ich darauf aufmerksam machen wollte“, sagt Michael Lehmann, CDU-Fraktionsvorsitzender. Die CDU verteilt die Notfalldosen am kommenden Samstag am Markt. „Sie sind für die Gesundheit und Sicherheit der Bürger.“

Der Grundgedanke hinter der Notfalldose ist ebenso simpel wie genial. Denn immer mehr Menschen bewahren Notfall- und Impfpass, einen Medikamentenplan oder auch eine Patientenverfügung in den eigenen vier Wänden auf. Im Falle eines Notfalls ist es für die Retter nicht ersichtlich, wo sich diese Dokumente befinden. Daher kann all dies in die Dose gesteckt werden, die im Kühlschrank aufbewahrt werden sollte. „Jeder Mensch hat einen Kühlschrank in der Küche. So können die Retter schnell im Ernstfall an die Informationen gelangen“, erklärt Klara Achten, CDU Gemeindeverbandsvorsitzende, das Prinzip. Die Notfalldose kann im Internet unter www.notfalldose.de bestellt werden. Allerdings liegt die Mindestbestellmenge bei zehn Dosen zum Preis von 39 Euro. Je mehr Dosen bestellt werden, desto günstiger wird der Einzelpreis.