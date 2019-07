Lokalpolitik :  Jan Baumann will Gocher werden

Goch Die Frist, innerhalb derer sich Interessenten beim Vorstand hätten melden können, ist am Donnerstag abgelaufen. Für die Gocher CDU bleibt es bei einem Bewerber zum Bürgermeisterkandidaten – es ist ein Kranenburger.

Ein „offenes und transparentes Verfahren“ war ausgerufen worden, eines der Art, aus dem damals auch Stefan Rouenhoff als Bundestagskandidat hervorgegangen war. Während der Gocher allerdings zwei Mitbewerber hatte, will anscheinend außer Jan Baumann niemand für die CDU Goch in den Bürgermeister-Wahlkampf ziehen. Am 4. Juli um 13 Uhr lief die Frist aus, die der Stadtverbandsvorstand festgesetzt hatte. Kein Gocher Bürger warf seinen Hut in den Ring; der 44-jährige Kranenburger blieb der einzige Bewerber.