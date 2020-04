Corona-Krise : Ordnungsamt Goch: „Bevölkerung ist sehr kooperativ“

Die städtische Behörde arbeitet seit einigen Wochen im Schichtdienst. Nur ein Mal musste ein saftiges Bußgeld verhängt werden.

In diesen Tagen will das Ordnungsamt im Gocher Stadtgebiet Präsenz zeigen. Das Ziel: Verstöße gegen die Kontaktsperre gleich zu ahnden. „Wir arbeiten im Schichtdienst, haben das Personal auf zwölf Mitarbeiter aufgestockt und geben alles, was im Rahmen unserer Möglichkeiten liegt. Die Kontrollen sind intensiv“, sagt Ordnungsamts-Chef Wolfgang Berns. Was die Stundenzahl anbelange, seien seine Mitarbeiter längst am Limit. „Die Corona-Krise ist ein Kraftakt für uns. Doch gerade jetzt, wenn das Wetter zu Ostern besser wird, müssen wir zeigen, dass wir da sind“, sagt Berns.