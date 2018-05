Goch: Die Anwohner wollen mit planen

Goch Im Zuge der Kevelaerer Innenstadterneuerung wird es auch um die Gestaltung des Peter-Plümpe-Platzes gehen. Eine Gruppe von Bürgern stellt schon einmal klar, was mit ihr nicht zu machen ist. Einen klotzigen Bau lehnt sie ab.

Der Peter-Plümpe-Platz hat als zentraler Ort mitten in der City auch eine besondere Bedeutung für Kevelaer. Kein Wunder also, dass die Gestaltung des Areals auch ein wichtiger Bestandteil des Innenstadtkonzepts ist. Dass das Thema jetzt auch im Gestaltungsbeirat angesprochen wurde, ist für eine Gruppe von Anwohnern der Anlass, an die Öffentlichkeit zu gehen.

Einige Dinge lehnt die Gruppe strikt ab und will darauf von Anfang an hinweisen. Ein absolutes "No Go" sei, das Verwaltungsgebäude Richtung Annastraße zu verlängern. "Wir wollen hier kein zweites Prora", meinen die Anwohner ironisch mit Blick auf den Riesenbetonkomplex auf der Insel Rügen. Auch eine massive Bebauung entlang der Annastraße wird abgelehnt. Schon jetzt will man klarstellen, dass massive Bebauung mit den Anwohnern nicht zu machen sei. "Wir sollten die Chance nutzen. Denn wir haben hier die Möglichkeit, einen schönen Platz zu schaffen, der ein Gewinn für die Bürger ist, der ein echtes Zentrum darstellt. Aus diesem Grund muss das Areal aufgewertet werden", ist der Ansatz der Gruppe. Der Platz solle auf jeden Fall multifunktional bleiben, auch die Kirmes könne dort weiter stattfinden.