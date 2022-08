Dorfgemeinschaft : Das Bürgerhaus in Hülm entwickelt sich

GOCH-HÜLM Das Gocher Dorf soll in Zukunft einen schönen Mittelpunkt mit Treffpunkt erhalten. Die Arbeiten sind im vollen Gange, dafür gibt es auch Fördermittel.

Es wird ein toller Ortsmittelpunkt, und die Gesamtmaßnahme verschlingt auch eine ordentliche Summe Geld. Aber der Trägerverein Dorfgemeinschaftshaus hat auch eine Menge dafür getan, dass das Dorf demnächst einen so schönen Treffpunkt hat. Das betonen auch die Verantwortlichen bei der Stadt Goch. Wolfgang Jansen, Geschäftsführer des Vermögensbetriebs GO!, sagt ganz klar: „Die Mitglieder des Trägervereins haben sehr intensiv beim Entkernen des Hauses geholfen, den Putz abgeschlagen, Bäder ausgebaut.“ Sie waren und sind, wie Gero Guntlisbergen, ebenfalls von der GO!, schmunzelnd ergänzt, eine „hervorragende örtliche Bauleitung“. Die Akteure sind vor Ort und haben schließlich ein großes eigenes Interesse am Gelingen des Projekts. „Wir sind richtig stolz auf das, was da entsteht und hochzufrieden mit der Zusammenarbeit mit der Stadt Goch und dem Architektenbüro“, versichert Willi Schagen, beim Verein für die Pressearbeit zuständig.