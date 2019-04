Gocher Kastell : Von Don Quixote zum Folk aus Schottland

Jule Malischke an der Gitarre: Die 33-jährige Musikerin aus Dresden begeisterte das Publikum in Goch. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Goch Die 12. Auflage der Gitarrennacht im Gocher Kastell bot neben Solisten auch eine Tanzvorführung der Kreismusikschule Kleve.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Antje Thimm

. „War er auch ein Narr im Leben, ward Weisheit ihm im Tod gegeben“ – gemeint ist der Kämpfer gegen Windmühlen und für das Gute und Schöne: Don Quixote. Maria Linnemann hat die Geschichte der unsterblichen Figur der Weltliteratur in Musik und Tanz umgesetzt. Unter der Leitung der Choreografin Ella Lichtenberger führten Tänzerinnen der Kreis Musikschule Kleve das Werk auf der Bühne des Gocher Kastells auf. Die Darbietung wurde begleitet von 43 jungen Gitarristen, dem Guitar Mass Orchestra unter der Leitung von Norbert van Os.

Mit diesem besonderen Intro begann die 12. Gitarrennacht der Gitarreninitiative Niederrhein (GIN). Die Musiker begeisterten mit spanischen Klängen, die Tänzerinnen mit einer hochrangigen Vorführung. Raimund Philippi arrangierte die Musik, Andreas Giese verkörperte Don Quixote, der sich in Bücher vergräbt und die Wirklichkeit nicht von Erfundenem trennen kann. Er agierte als Leser und Tänzer, verwandelte sich mal in den Ritter Don Quixote, mal in den weltklugen Sancho Panza. Die Tänzerinnen setzten das Gelesene in Bewegung um, voll Symbolik und mit vielen modernen Elementen.

info Ein Workshop und viele Instrumente Workshop Die 12. Gitarrennacht begann mit einem Work-Shop bei Jule Malischke. Gitarrenbauer Jens Towet, Ernie Rissmann und Christoph Pesch präsentierten Instrumente, Noten und Zubehör. Leiter Norbert van Os leitete das Guitar Mass Orchestra zum fünften Mal.

Das zweite große Thema des Abends war „Singer/Songwriter“. Wie immer hatten die Organisatoren der GIN international erfolgreiche Künstler gewinnen können. Jule Malischke, 33-jährige Gitarristin aus Dresden, begeisterte vom ersten Moment an mit einem gefühlvollen Spiel. Stilistisch zeigte sie sich facettenreich. „Ich mag einfach alle Stile“, erklärte sie. Eigene Songs wechselten sich ab mit Kompositionen anderer. „Cool Song“ schrieb sie selbst und er handelte von einem „Ex-boyfriend“. Es sei besser einen coolen Song zu singen als zu weinen, sagte sie.

Ihrer ausdrucksstarke Stimme und ihr Instrument waren eine Einheit. Mit „Medusa“, geschrieben von ihrem Lehrer Thomas Fellow, zeigte sie Virtuosität. Schöne percussive Techniken demonstrierte sie in ihrer eigenen Version vom Sheeran-Hit „Shape of you“ oder „Isn´t she lovely“ von Stevie Wonder. Sie berührte das Publikum besonders mit ihren eigenen authentischen Liedern, darunter „Nehm dich mit auf meine Reise“, womit sie einen musikalischen Dank an ihre Eltern verfasste. Die Künstlerin wurde bereits vielfach ausgezeichnet und gibt international zahlreiche Konzerte. „Meine Mama aber ist auf meinen Reisen in meinem Herzen immer dabei.“