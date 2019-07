Grenzüberschreitend : Goch und Gennep feiern „Summertime“

Goch/Gennep Die niederländische Grenzstadt organisiert während der warmen Monate ein ausgiebieges Unterhaltungsprogramm. Einen „deutschen Tag“ gibt es auch: am Samstag, 13. Juli, mit der Band Jazz im Glück.

Gute Freunde teilen nicht nur Dinge, sondern auch schöne Erlebnisse. Etwa, wenn der eine ein Fest feiert, wie es die Genneper in diesen Sommermonaten tun. Klare Sache, dass die Nachbarn aus Goch, die seit einiger Zeit durch die Stiftung Goch-Niers-Gennep noch näher angebunden sind, dazu eingeladen werden. Das niederländische Grenzstädtchen Gennep, gerade mal 15 Kilometer von Goch entfernt, begeht seit einigen Jahren in der schönsten Zeit des Jahres zehn Wochen lang die „Summertime“. Vor dem historischen Rathaus treten dabei verschiedenste Bands und Formationen auf, immer mit der Idee, einen geselligen Nachmittag und einen langen Abend miteinander zu verbringen. Einer der Samstage ist der „Duitse dag“, der diesmal am 13. Juli stattfindet. Vertreter des Gocher Heimatvereins und ihre Kollegen aus Gennep informierten die Rheinische Post am Ort des Geschehens.