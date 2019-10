Hundemeisterschaft : Meisterlicher Hundesport in Weeze

Meisterlicher Hundesport in Weeze

Hund und Mensch gingen als eingespieltes Team an den Start.

Weeze Auf der Anlage des Gebrauchshund-Sportvereins Weeze wurde die Deutsche Meisterschaft im Turnierhundesport ausgetragen.

Als die Gruppe „Pink Fluffy Unicorns“ im Combination-Speed-Cup dran ist, unterläuft einem der Hunde ein Fehler beim Hindernis. Am Seitenrand dreht sich einer der Zuschauer genervt weg und macht seinem Ärger Luft. Das Finale im Combination- Speed-Cup hatte dabei noch gar nicht stattgefunden, der Fehler passierte schon im Vorlauf, den die Titelverteidiger trotz des kleinen Malheurs auch überstehen werden. Dennoch ist die Leidenschaft, der im Hundesport herrscht, am Seitenrand nicht zu übersehen.

„Leistungswille ist schon immer dabei“, betont daher auch Anke Gellert-Helpenstein. Sie ist für die Öffentlichkeitsarbeit des Gebrauchshund-Sportvereins (GHSV) Weeze zuständig. Ihr Verein durfte Ausrichter der Deutschen Meisterschaft im Turnierhundesport sein und so mit dem Veranstalter VDH (Verband für das deutsche Hundewesen) zusammenarbeiten. Über zwei Tage trugen verschieden alte Sportler und ihre vierbeinigen Begleiter die Wettkämpfe aus. Am Weezer Hundeplatz waren die verschiedensten Hundearten anzutreffen. „Fast alle Rassen machen mit, aber auch Mischlinge sind willkommen“, erläuterte Gellert-Helpenstein. Sie alle sprangen über Hürden, schlängelten sich durch Slalomstangen oder folgten den Befehlen ihrer Herrchen und Frauchen. Trotz des Meisterschaftsgedankens machen die Wettbewerbe aber Spaß, wie Gellert-Helpenstein klarstellt: „Viele Hunde sind heute oft reine Familienhunde oder haben kein allzu spannendes Leben. Das ist hier anders.“

Teilnehmer Rund 160 Hundefreunde gingen am Wochenende an den Start.

In verschiedenen Kategorien konnten sich die Tiere beweisen. Zunächst wurde der Combination-Speed-Cup ausgetragen. Das ist eine Art Staffellauf. Drei Teilnehmer rennen dabei nacheinander mit ihrem Hund oder ihrer Hündin über Hürden und andere Hindernisse. Ebenfalls wurde der Vierkampf mit der Unterordnung oder auch Gehorsamsübung angefangen. Tags darauf folgten dann die anderen Kategorien: Hürdenlauf, Slalomlauf und Hindernislauf. Ein weiterer Wettbewerb war der Geländelauf über drei und fünf Kilometer. Dafür verließen die Starter den Hundeplatz und suchten den Sportplatz in Weeze auf.

Mit am Start war auch Wolfgang Feddema, der 1. Vorsitzende des GHSV, der regelmäßig ganz vorne bei Wettbewerben landet. Die Freude über seine Leistung stand dem frisch gebackenen Vize-Deutschen Meister im Vierkampf ins Gesicht geschrieben. Mit seinen 60 Jahren hat er die Konkurrenz deutlich hinter sich gelassen und musste sich dem Platz 1 mit nur zwei Punkten geschlagen geben. Ein tolles Ergebnis für Wolfgang Feddema vom Weezer Hundesportverein und seinem altdeutschen Hütehund Cyrill.

Unabhängig von seinem sportlichen Erfolg war Feddema mit dem Turnier äußerst zufrieden: „Die Zusammenarbeit mit dem VDH läuft gut, und die Leute sind sehr zufrieden. Viele sagen, sie wussten gar nicht, dass es so einen schönen Hundeplatz gibt.“ Für Gellert-Helpenstein einer der Gründe, warum Weeze der Gastgeber bei den deutschen Meisterschaften sein darf. „Wir haben uns hier zu einem Leistungszentrum für Turniersport in der Region entwickelt“, nennt sie einen weiteren Grund. Darüber hinaus sei ein anderer Aspekt das gute Abschneiden vieler Mitglieder, nach Gellert-Helpenstein sind sie sogar fast schon „erfolgsverwöhnt“. Die deutschen Meisterschaften boten also auch für die Lokalmatadore noch mal eine ganz neue sportliche Herausforderung.