Kalkar : Deutsche Glasfaser wirbt in Kalkar

Grundschule Wissel kann jetzt 100Mbit nutzen. Chance für modernen Unterricht.

Bürgermeisterin Britta Schulz und Wirtschaftsförderer Bruno Ketteler hoffen, dass die Nachfragebündelung diesmal mehr Erfolg hat. So wie in den Ortsteilen, denn dort ist das schnelle Internet inzwischen verfügbar. Nur in der Stadt noch nicht und damit auch nicht in mehreren Schulen, in Geschäften und im Rathaus. „Wir hoffen auf Unterstützung aus der Unternehmerschaft und von Bürgern“, sagt Frank Niemeier, Leiter Kommunalvertrieb bei der Deutsche Glasfaser. Nicht nur in den Dörfern , auch in richtig ländlicher Umgebung, den „weißen Flecken“ auf der Landkarte, soll dank der Initiatve des Kreises Kleve bald zeitgemäßes Internet verfügbar sein. Kalkars Mitte geht bislang leer aus. Die Rektorin der Wisseler Grundschule, Sabine Krosse, hofft, dass bald alle Kinder zeitgemäß lernen dürfen. „Wir haben unser Medienkonzept schon angepasst“, erklärt sie.