Derbystar : Derbystar verarbeitet elf Plastik-Flaschen in einem Ball

(RP) Derbystar, der Ballspezialist aus Goch, hat gemeinsam mit der Select Sport Gruppe, einen neuen und vor allem nachhaltigen Fußball geschaffen: den Planet Aps. Das Obermaterial des Balls besteht aus Polyurethan. 45 Prozent des Pu-Materials, dazu gehören Kunststoffe oder Kunstharze, stammen aus recycelten Pet-Flaschen. Zusätzlich besteht die dreischichtige-Unterklebung des Balls aus Polyester, davon sind ebenfalls 80 Prozent aus recycelten Pet-Flaschen hergestellt. Insgesamt werden elf Pet-Flaschen in einem Ball verarbeitet und finden somit eine wiederverwendbare Nutzung auf dem Sportplatz. Joachim Böhmer von Derbystar freut sich auf den Verkaufsstart. „Wir legen vermehrt Wert daraus, recycelte Materialien in unserer Produktion zu verwenden“, sagt der Geschäftsleiter. Der Planet Aps sei ein erstes nachhaltiges Aushängeschild, in dem recycelte Pet-Flaschen verarbeitet wurden, so Böhmer. Der Ballhersteller ist davon überzeugt, dass die Kugel eine sinnvolle Ergänzung zum vielfältigem Angebot ist.