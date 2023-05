Event kam gut an So schön war der Feierabendmarkt in Goch

Kinder wie Tim und Eva, die mit ihren Eltern kamen, erfreuten sich an Zuckerwatte, während die Großen Grillwurst oder Crèpes den Vorzug gaben. Der Spargelbetrieb Ophey hatte sein edles Gemüse schön angerichtet und konnte berichten, dass dank der steigenden Temperaturen der Spargel jetzt gut wächst und prima schmeckt. Das Wetter war auf dem Markt ohnehin das beherrschende Thema: Endlich kann man wieder entspannt unter freiem Himmel auf einer Bank sitzen, sich an einen Stehtisch lehnen, umherschlendern, ohne zu frösteln. Die Besucher des Feierabendmarkts hatten dazu die besten Stunden des Tages erwischt, denn am späten Donnerstagnachmittag war es richtig warm. Da reichte manchem ein T-Shirt, und nicht wenige führten schon die schicke neue Sonnenbrille spazieren. Kinder wie Sarah ließen sich am Stand des „Bienenkönig Niederrhein“ die Entstehung von Honig erläutern und versprachen, beim nächsten Besuch im Weezer Tierpark mal den Bienenstock bei den Schafen zu suchen. Umher gesummt wird jetzt emsig: „Die Völker explodieren bei der lange vermissten Wärme geradezu“, sagt Imker Timo Wystrach.