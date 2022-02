Stadtentwicklung in Goch : Autofreier Markt – Werbering in Sorge

Um die Nutzung des Gocher Marktplatzes ist eine Diskussion entbrannt. Vor allem die Frage, ob dort auch künftig noch Autos parken dürfen, spaltet die Gemüter. Foto: Evers, Gottfried (eve)

GOCH Der Gocher Werbering hat einen Brief an Stadt und Politik geschrieben, in dem die Sorge über die Planung zum Marktplatz ausgedrückt wurde. Wir haben mit der Vorsitzenden darüber gesprochen, welche Probleme die Händler sehen.